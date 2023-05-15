Екс-розвідник Червінський залишиться у СІЗО у справі про спробу викрадення російського літака

https://racurs.ua/ua/n183061-eks-rozvidnyk-chervinskyy-zalyshytsya-u-sizo-u-spravi-pro-sprobu-vykradennya-rosiyskogo-litaka.html

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Київський апеляційний суд відхилив апеляцію ексрозвідника Романа Червінського у справі про викрадення російського літака.

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Про це повідомила кореспондентка «Радіо Свобода». Засідання було закритим.

Нагадаємо, що колишнього офіцера Сил спеціальних операцій підозрюють у перевищенні службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення літака РФ, що, на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Слідчі стверджують, що операція проводилася без узгодження.

25 квітня Червінському обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Захисники наголошують, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції.

У Головному управлінні розвідки заявили, що не мають ніякого стосунку до провальної операції з викрадення російського літака, яка призвела до ракетного обстрілу аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив в інтерв’ю РБК-Україна, що ідею Червінського про викрадення літака відразу відкинули як нереалістичну. ГУР вбачав у ній великі ризики. Юсов зауважив, що насправді шкоди від реалізації задуму завдано значно більше, ніж це озвучила СБУ.

Слідство стверджує, що Червінський самовільно організував невдалу спецоперацію, яка призвела до витоку даних про аеродром. 23 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по ньому — загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українські винищувачі знищені.