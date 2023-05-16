МЗС Німеччини передало Україні 34 пікапи для військових

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Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини передало Україні 34 пікапи для військових.

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Мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України. Для посилення Сил безпеки України МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні 3 тижні, — повідомило у Твітері посольство ФРН в Україні.

Нагадаємо, що напередодні візиту Володимира Зеленського до Берліна, який відбувся 14 травня, Німеччина оголосила про найбільший з 24 лютого 2022 року пакет військової допомоги Україні.

До пакета військової допомоги увійдуть танки, БМП, гаубиці та системи ППО з ракетами до них.

У найближчі місяці Німеччина має намір надати Україні військову допомогу на суму близько 2,7 млрд євро. Пакет передбачає передачу 20 БМП Marder та 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, передача яких була анонсована у 2022 році.

ППО України планують посилити чотирма системами протиповітряної оборони IRIS-T-SLM і сотнями керованих ракет для неї.