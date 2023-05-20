Зеленський на саміті G7 в Японії - Макрон вважає це переломним моментом

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Несподівана поява президента України Володимира Зеленського на саміті «Великої сімки» в Хіросімі може стати переломним моментом у війні.

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Про це заявив за підсумками двосторонньої зустрічі французький президент Еммануель Макрон.

За словами Макрона, цей візит дав українському президентові «унікальну можливість особисто пояснити ситуацію, донести свою думку та поділитися своїми поглядами» не лише з лідерами країн G7, а й із запрошеними на саміт делегаціями Індії та Бразилії.

Я правда вірю, що це може стати переломним моментом, — заявив Макрон.

На те, яким саме чином візит Зеленського до Хіросіми може стати переломним, прозоро натякнув у суботу голова офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, рішення про передачу Україні сучасних винищувачів F-16 «вже практично прийнято».

Залишилось два питання, які дуже інтенсивно обговорюються, як і напередодні створення танкової коаліції, — цитує Подоляка «РБК-Україна».

У Хіросімі Зеленський також зустрівся з Ріші Сунаком та Джорджею Мелоні. Зустрічі президента України з прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії пройшли на полях саміту G7.

Як розповів сам український президент, Сунаку він подякував за допомогу, надану Лондоном у переговорах про надання Києву сучасних винищувачів, а з Мелоні обговорив «оборонну та політичну підтримку» України.

Необхідно вдосконалити можливості протиповітряної оборони, включаючи і підготовку наших пілотів. Скоординували наші позиції напередодні участі у саміті країн G7, — написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

У Хіросімі Зеленський зустрівся з Нарендрою Моді — вперше від початку війни. На відміну від більшості країн світу, Індія, як і раніше, не виступила з безумовним засудженням російського вторгнення в Україну.