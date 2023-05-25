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Україна отримала сотні «картонних» безпілотників
Україна отримала сотні «картонних» безпілотниківhttps://racurs.ua/ua/n183394-ukrayina-otrymala-sotni-kartonnyh-bezpilotnykiv.htmlРакурс
Україна отримала сотні «картонних» безпілотників. Постачання БПЛА Corvo Precision Payload Delivery System до України почалися в лютому-березні 2023 року.
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Точна кількість не зазначена з міркувань безпеки, пише janes.com.
Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS) — легкий і невеликий бойовий літак логістики, що може доставляти невеликі вантажі, такі як пайки, працювати як розширений бортовий ретранслятор зв’язку, бути приманкою тощо.
Такий безпілотник може підняти до 3−5 кг, вага залежить від моделі. Літак здатен нести вантаж протягом 1−3 годин на відстань 40−120 км.
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