Буданов розповів про своє поранення

https://racurs.ua/ua/n183396-budanov-rozpoviv-pro-svoie-poranennya.html

Ракурс

Уламок від міни потрапив під серце ― начальник ГУР МО України Кирило Буданов вперше розповів про важке поранення.

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Про 37-річного генерал-майора Буданова розповів травневий номер журналу NV. Тут вийшла велика стаття про очільника української розвідки.

ЗМІ розповів про невідомі раніше епізоди його життєвого шляху: від курсанта Одеської сухопутки через спецуру ГУР МО України, приголомшливі спецоперації в тилу ворога та важкі поранення і до знаменитого чорного крісла у кабінеті воєнної розвідки України, який нагадує музей.

Є люди, які люблять колективізм і живуть цим. Буданов, навпаки, досить самостійний. Завжди добре вчився. Він має математичний склад розуму, любить заглиблюватися у справу повністю, ― поділився спогадами про молодого Буданова його однокурсник, а нині заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Фацевич.

Про одну з найзухваліших спецоперацій, яку здійснила група оперативників на чолі з Будановим в окупованому Криму 2016 року, розповів тодішній начальник ГУР МО України Валерій Кондратюк.

Тоді, за його словами, воєнна розвідка України отримала інформацію про перекидання ворогом бойових вертольотів до Джанкою та вирішила їх знищити.

Ми розуміли: за допомогою цих гелікоптерів, які працюють на низьких висотах, противник може спробувати захопити дамбу Кримського каналу [відкривши доступ воді на півострів]. росіяни висадять там десант, і ми нічого не встигнемо зробити, — пояснив Кондратюк.

Під час тієї операції група Буданова зіткнулась з елітним спецпідрозділом фсб «Вимпел», за кілька хвилин бою знищила противника та вийшла з окупованої кримської території без втрат.

Через страх і ненависть до Буданова московити вже більше десятка разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка, на щастя, здетонувала передчасно.

Буданов розповідає про ті події так само виважено, як і про отримані під час спецоперацій на Донбасі поранення. Їх було три. Одне з них важке: після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце.

Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений, — розповів NV Буданов. — Поранення важке, але у принципі жити можна.

Знаючи про неминучість повномасштабного вторгнення росіян, Кирило Буданов перевіз на Острів [головну будівлю ГУР МО України] свою дружину Маріанну.

Коли 24 лютого 2022 року ворог розпочав напад, начальник воєнної розвідки України, як завжди, поводився вкрай врівноважено.

За словами командира Інтернаціонального легіону Вадима Попика, який у перші години великої війни перебував на Острові, Кирило Буданов тоді усіх заспокоював, намагався діяти чітко й розумно.

На початку війни я думав: якщо ми витримаємо два тижні, то у росіян нічого не вийде, — зізнався тепер сам Буданов.

Після того, як президент України Володимир Зеленський призначив розвідника № 1 відповідальним за визволення полонених, Буданов твердо вирішив їхати на перший під час повномасштабного вторгнення обмін, але через збіг обставин не зміг, і його підмінила дружина.

Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник воєнної розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, — розповів заступник Буданова Дмитро Усов, який керував «обмінною» групою. — Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік.

Більше про постать начальника ГУР МО України Кирила Буданова читайте у статті журналу NV.