Фальш-цілі, хвилі атак і раптові пуски - військові про ракетну тактику росіян

https://racurs.ua/ua/n183472-falsh-cili-hvyli-atak-i-raptovi-pusky-viyskovi-pro-raketni-hytroschi-rosiyan.html

Ракурс

Українські військові розповіли про нові тактичні хитрощі, до яких вдаються рашисти, здійснюючи ракетні удари по Україні.

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В Україні зберігається висока ракетна небезпека, адже виведення російських ракетоносіїв у Чорне море займає короткий час. Російські окупанти вдаються до провокаційної тактики, одночасно запускаючи фальш-цілі разом із різними типами ракет, розповіла 26 травня в ефірі телеканалу FREEДОМ начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Попри те, що зараз ракетоносіїв у Чорному морі на бойовому чергуванні та на рубежах пуску ракет не зафіксовано, ми говоримо про те, що ракетна небезпека досить висока, і загроза з моря продовжує існувати, і вона реальна. Оскільки для виходу ракетоносія на рубежі достатньо 2−3 години. І враховуючи, що вони зараз переважно базуються в Новоросійську, це говорить про те, що вони в принципі готові безпосередньо в момент звуку сигналу сирени з’явитися на пусковому рубежі. І така практика в них уже є, — сказала вона.

Гуменюк зазначила, що росіяни кілька днів тому здійснили такий маневр, але він не став для них результативним. Крім того, вони запускали фальш-цілі, щоб перевірити готовність системи протиповітряної оборони та зафіксувати моменти пуску.

Такі провокаційні заходи дуже часто ворог використовує для того, щоб знизити наш захист, наш рівень оборони, — повідомила Гуменюк.

Росіяни також застосовують комбінування ракет із дронами-камікадзе, щоб завдати масованого удару по Україні.

По-перше, вони відчувають певний дефіцит у ракетах не по всіх позиціях, але по деяких. По-друге, розосередження зусиль ППО, їхнє розпорошування таке на різні напрямки атак з повітря, атака тактичною чи стратегічною авіацією, атака різними типами ракет, які є надзвукові й ті, які можуть виявляти та вчасно блокувати системи ППО, та атака з моря, або хоча б активність ракетоносіїв у морі. Все це безпосередньо відвертає увагу ППО. І в цьому випадку система, як вони сподіваються, може дати бій із більшою ймовірністю, — пояснила Гуменюк.

Вона уточнила й особливості завдання ударів хвилями. Тоді рашисти здійснюють спочатку першу хвилю — суто «шахедну», дронову, чи то ракетну (або ж ракети напряму конкретно з півночі, чи то з північного сходу).

Згодом триває атака з Чорноморського району.