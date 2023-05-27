Росіяни обстріляли Степногірськ з РСЗВ «Град», фото: «ТВ Центр»

https://racurs.ua/ua/n183501-rashysty-z-gradiv-obstrilyaly-selysche-na-zaporijji-ie-postrajdali-foto.html

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Російські загарбники з РСЗВ «Град» обстріляли селище Степногірськ Запорізької області.

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Є влучання у житловий сектор. Про це сьогодні, 27 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Зазначається, що внаслідок обстрілу є двоє поранених:

65-річний чоловік отримав травми йдучи вулицею;

інший чоловік віком 60 років зараз перебуває у важкому стані.

Постраждалим надається вся необхідна допомога, над ліквідацією наслідків влучання працюють фахівці.