Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни обстріляли Степногірськ з РСЗВ «Град», фото: «ТВ Центр»
Рашисти з «градів» обстріляли селище на Запоріжжі, є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183501-rashysty-z-gradiv-obstrilyaly-selysche-na-zaporijji-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з РСЗВ «Град» обстріляли селище Степногірськ Запорізької області.
.
Є влучання у житловий сектор. Про це сьогодні, 27 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Зазначається, що внаслідок обстрілу є двоє поранених:
- 65-річний чоловік отримав травми йдучи вулицею;
- інший чоловік віком 60 років зараз перебуває у важкому стані.
Постраждалим надається вся необхідна допомога, над ліквідацією наслідків влучання працюють фахівці.
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...