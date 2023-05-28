Кримський суддя, який підтримав окупантів працює, у військкоматі Дніпра - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n183531-krymskyy-suddya-yakyy-pidtrymav-okupantiv-pracuie-u-viyskkomati-dnipra-zmi.html

Ракурс

Кримський екс-суддя Валерій Чорнобук, який свого підтримав окупантів та агітував приймати російське громадянство, тепер працює в одному з Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки Дніпра. Про це повідомив активіст Павло Поламарчук з посиланням на матеріал «Центру журналістських розслідувань».

.

Отже, екс-кримський суддя, що є державним зрадником — відео, як він «впроваджує російську конституцію в новому «субьєктє фєдєрації», агітує суддів служити росії та приймати російське громадянство … з метою уникнути правосуддя і терміну — тепер, BINGO, мобілізувався і, увага — працює в ТЦК СП в Дніпрі! І має доступ до закритої інформації, персональних даних бійців, їх родин, їх станів здоров’я, адрес тощо. Думаю, давно зливає їх ворогу, — написав Поламарчук у Фейсбуці.

Джерела «Центру журналістських розслідувань» говорять, що Валерій Чорнобук служить юристом у Амур-Нижньодніпровському військкоматі. Після повернення до Дніпра із окупованого Криму, де голова суду зганьбився співпрацею з окупантами, він пішов до війська добровольцем. Він був начальником бані у тилу і написав про це книжку.