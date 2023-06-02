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На Запоріжжі підірвали авто із чотирма колаборантами
На Запоріжжі підірвали авто із чотирма колаборантамиhttps://racurs.ua/ua/n183720-na-zaporijji-pidirvaly-avto-iz-chotyrma-kolaborantamy.htmlРакурс
В окупованій Михайлівці на Запоріжжі 2 червня підірвано авто із чотирма колобарантами.
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Прибічники кремля збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались — їх авто злетіло у повітря, — повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За попередньою інформацією серед них був і місцевий бізнесмен Давидюк — власник кафе «Гетьман», який гостинно годував рашистів.
Уточнюємо інформацію хто вижив, а хто відпочине вже на концерті Кобзона, — додав Федоров.
Вибух стався саме біля кав’ярні «Гетьман».
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