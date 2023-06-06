Члени кваліфікаційної комісії суддів обрали голову - що відомо про Ігнатова

https://racurs.ua/ua/n183826-chleny-kvalifikaciynoyi-komisiyi-suddiv-obraly-golovu-scho-vidomo-pro-ignatova.html

Ракурс

Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обраний суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов.

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За відповідне рішення проголосували 9 членів Комісії, повідомляє пресслужба ВККС.

Вищу юридичну освіту Ігнатов отримав у росії, працював у прокуратурі російського Петрозаводська.

Проте з 1996 року працював в Україні, у різних державних структурах Луганської області. З 2003 року — у судах Луганщини.

У Луганському апеляційному суді Ігнатов пропрацював до 2014 року, після російського вторгнення був переведений до Києва.

У 2016 році пройшов кваліфікаційне оцінювання та підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

Під час конкурсу на посаду члена ВККС основні питання колегії виникли до декларування ним коштів на купівлю автомобіля Haval H9 2020 року випуску, повідомляє ZN.ua.

Історія питання

1 червня Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це розблоковує роботу ВККС, яка не працювала з 2019 року.

Тож відтепер рішення щодо відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, а також щодо дострокового закінчення відрядження судді, ВРП буде ухвалювати на підставі подання ВККСУ.

У зв’язку з відновленням повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя передала до Комісії 18 матеріалів про відрядження та два матеріали про дострокове закінчення відрядження суддів, які перебували на розгляді ВРП та розгляд яких не закінчено.

У період відсутності повноважного складу ВККСУ ВРП ухвалювала без рекомендації чи подання Комісії рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та про дострокове закінчення відрядження судді.