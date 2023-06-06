У Херсоні в районі Антонівського мосту можна побачити тільки дахи будинків

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Ракурс

За інформацією Херсонської міської ради в Корабельному районі міста на 15.00 підтоплено мікрорайон Нафтогавань, Гідропарк, Острівське шосе, вулиці Михайлівську, Кошовий спуск, Причальну, провулок Флотський, Насипний.

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Орієнтовно постраждали 29 вулиць та провулків.

У районі Антонівського мосту сильно піднялася вода. Подекуди можна побачити тільки дахи будинків.

В окупованому московитами місті Гола Пристань, що на лівобережжі Херсонщини, після руйнування греблі Каховської ГЕС значно піднявся рівень води. Деякі ділянки повністю затоплено.

Про це з посиланням на місцевих жителів повідомляють «Мост» та «Український Південь».

Відомо, що станом на 15 годину дня, 6 червня, під водою опинилися прибережні території Голої Пристані, також підтоплення спостерігають на вулицях Берегова, Санаторна, Лугова та Миколаївська. Люди зазначають, що швидкість, з якою прибуває вода, почала зменшуватись, але рівень ще підійматиметься. Підтоплень будинків наразі немає, але вода поступово підходить до будівель.

У Херсоні поліцейські перекрили вулиці, які ведуть до найбільш затоплених районів міста. Зокрема, проїзд на прохід перекрито до мікрорайону Острів.

На місці працюють рятувальники. Вони витягають з води автомобілі, які намагалися проїхати по затоплених вулицях.

Крім того, територія мікрорайону Острів вже декілька годин поспіль знаходиться під ворожим вогнем.

Тож військові закликають херсонців перебувати у безпечних місцях та не пересуватися вулицями міста.

У районі Річпорту вода прибуває просто на очах. У квартирах залишаються люди.

Волонтери на надувних човнах плавають між будинками, шукаючи, кому потрібна допомога.

Головна екологічна небезпека через підрив Каховської ГЕС пов’язана з тим, що під водою опиняться населені пункти, які не були пристосовані до такої ситуації. Тобто там є і смітники, і відходи, і туалети — все, що пов’язане з життєдіяльністю людей. І все це буде під водою, заявив Євген Хлобистов, професор кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська Академія», експерт Кримськотатарського ресурсного центру в ефірі Radio NV.