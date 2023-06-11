Пригожин відповів Міноборони рф, яке зобов'язало добровольчі загони укладати контракти з відомством

https://racurs.ua/ua/n183984-prygojyn-vidpoviv-minoborony-rf-yake-zobov-yazalo-dobrovolchi-zagony-ukladaty-kontrakty.html

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Засновник і ватаєок бандитського угруповання ПВК «Вагнера» Євген Пригожин прокоментував наказ міністерства оборони рф та заявив, що його співробітники підписувати контракт із міноборони не будуть.

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Ті накази та укази, які формує Шойгу, вони поширюються на співробітників Міністерства оборони та на військовослужбовців, — цитує заяву Пригожина його прес-служба.

ПВК «Вагнера» не підписуватиме жодних контрактів з Шойгу, — продовжив Пригожин. — ПВК «Вагнера» погодить свої дії з генералами праворуч, ліворуч, з командирами підрозділів, має глибокий досвід і є високоефективною структурою".

Кухар путіна та засновник приватної військової компанії також вкотре розкритикував керівництво міністерства оборони, заявивши, що «такої ефективності більшість військових частин не має і саме через те, що Шойгу не може нормально управляти військовими формуваннями».

Голова правозахисної організації «Громадянин. Армія. Право», як визнана в росії «іноземним агентом», Сергій Кривенко у січні 2023 року говорив про ймовірну легалізацію ПВК «Вагнера».

Зараз вони діють з прямим порушенням закону «Про оборону» і підпадають під статтю 208 КК РФ про незаконні збройні формування, — цитує його Бі-Бі-Сі. — Враховуючи конфлікт засновника [ПВК «Вагнера"] Євгена Пригожина з керівництвом Міноборони, військові можуть використати появу в законі поняття „добровольчих формувань“ як можливість поставити діяльність ПВК, не пов’язану з вербуванням ув’язнених у колоніях, під свій контроль».

11 червня стало відомо, що усі російські «добровольчі загони» зобов’язані підписати контракт з міноборони рф до 1 липня.

Про це повідомив заступник міністра оборони Микола Панков на селекторній нараді. Відповідний наказ підписав міністр оборони росії сергій шойгу.

Влада росії неодноразово називала «добровольчими загонами» приватні військові компанії, тому рішення військового відомства насамперед може ставитись до ПВК «Вагнер», яке протягом кількох місяців вело бої за Бахмут. При цьому у своїх повідомленнях Міноборони назва ПВК «Вагнер» (чи інших військових компаній) не згадує.

Добровольці" зможуть укладати індивідуальні контракти або з добровольчими загонами, або безпосередньо з Міноборони як військовослужбовці за контрактом.

Російське міноборони зазначає, що укладання контрактів «надасть добровольчим формуванням необхідний правовий статус».

Укладання громадянами контрактів з державою — це насамперед поширення на них, а також на членів їхніх сімей встановлених державою заходів соціального захисту та підтримки, — заявив Панков.

Сам наказ міністерства оборони не був опублікований.

Згідно з чинним російським законодавством, ПВК заборонено.