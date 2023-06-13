Німеччина пообіцяла Україні більше танків Leopard 2

https://racurs.ua/ua/n184040-nimechchyna-poobicyala-ukrayini-bilshe-tankiv-leopard-2.html

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Німеччина пообіцяла Україні більше танків Leopard 2. Така заява пролунала у ФРН на тлі перших втрат ЗСУ у техніці під час наступальної операції на півдні.

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Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але ми продовжимо постачати Україні більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня. До кінця року їх буде понад 100. Природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою, — заявив для ntv міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він не підтвердив автентичність фото, на яких нібито зображені танки Leopard 2, знищені росією, він визнав:

На жаль, природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою.

Раніше, зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просив надати більше танків німецького виробництва.

На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б «потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони».

Мельник також попросив передати українській армії «ще 60 бойових машин піхоти Marder».