Армія рф активно наступає на Лиманському та Куп‘янському напрямках

https://racurs.ua/ua/n184242-armiya-rf-aktyvno-nastupaie-na-lymanskomu-ta-kup-yanskomu-napryamkah.html

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На сході зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу в української армії.

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Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої. Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових, — написала 19 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Вона додала, що Сили оборони мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись.

На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування. Втрати ворога за добу — понад 2 роти вбитими та пораненими, заявив 19 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.

Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника. Зокрема 3 танки, 9 одиниць БМП, 2 БпЛА «Орлан-10», 2 БпЛА «Zala», БпЛА «Supercam», 4 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація», БМ-21 «Град», 2 гаубиці 2А65 «Мста-Б», 2 гаубиці 2С19 «Мста-С», зенітний ракетний комплекс «С-300», зенітний ракетний комплекс «Бук», РЕБ «Поле-21, — йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, також було знищено шість місць зберігання боєприпасів ворога.