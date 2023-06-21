MAN HX81

https://racurs.ua/ua/n184307-tyagachi-dlya-tankiv-i-vysokotochni-snaryady-scho-u-novomu-paketi-dopomogy-nimechchyny.html

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

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У ньому ще два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них, шість патрульних автівок, тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155-мм та не названу кількість снарядів Vulcano, які можуть наводитися за GPS.

Раніше Bloomberg писав, що Німеччина планує придбати 29 тисяч снарядів для самохідних гаубиць PzH 2000 на суму 118,5 млн євро. Це допоможе поповнити запаси Німеччини, після передачі боєприпасів Україні.

Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, запевнив канцлер ФРН Шольц.