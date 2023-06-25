ПВК «Вагнера» може очолити наступ на Київ з Білорусі,. Фото:

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Російська приватна військова компанія «Вагнера» може очолити атаку на Київ з території Білорусі.

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Лідери України повинні захиститися від можливої ​​атаки на чолі з так званим кухарем путіна євгеном пригожиним, розпочатої на столицю з Білорусі. Ці найманці становлять загрозу для українського флангу. Про це британський генерал лорд Річард Даннатт 25 червня заявив у коментарі SkyNews.

Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає деяке занепокоєння, — зазначив він.

Британець додав, що якщо пригожин «зберіг ефективну бойову силу навколо себе, то він знову становить загрозу українському флангу, найближчому до Києва», де розпочалася війна.

Нагадаємо, 24 червня прес-секретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що кримінальну справу проти євгена пригожина про «збройний заколот» закриють. Із бойовиками ПВК «Вагнера» домовилися, що найманці підуть у «польові табори», а сам пригожин поїде в Білорусь.

А прес-служба самопроголошеного білоруського президента олександра лукашенка оголосила, що диктатор нібито цілий день вів переговори з пригожиним і той погодився «зупинити рух територією росії».

Джерело: SkyNews