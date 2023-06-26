На Черкащині під час ДТП чотири людини загинули, ще шестеро - постраждали

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26 червня на трасі «Стрий-Ізварине», поблизу села Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Volkswagen та вантажного автомобіля Renault.

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В управлінні ДСНС у Черкаській області розповіли, що у результаті зіткнення чотири особи загинули, ще шість — отримали травми.

Рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС здійснено деблокування чотирьох загиблих із понівеченого авто та одного постраждалого.

Нагадаємо, 25 червня на Кіровоградщині у ДТП загинули троє 17-річних дівчат-випускниць, ще двох неповнолітніх з травмами доставили до лікарні.

За кермом був працівник правоохоронних органів з ознаками сп’яніння. Його затримано.

У салоні легковика перебувало семеро людей. Дівчат п’яний правоохоронець підвозив з випускного вечора. Вони загинули на місці події.