Ракурсhttps://racurs.ua/
На Черкащині під час ДТП чотири людини загинули, ще шестеро - постраждали
Вантажівка протаранила мікроавтобус на Черкащині — четверо загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n184488-vantajivka-protaranyla-mikroavtobus-na-cherkaschyni-chetvero-zagyblyh-foto.htmlРакурс
26 червня на трасі «Стрий-Ізварине», поблизу села Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Volkswagen та вантажного автомобіля Renault.
.
В управлінні ДСНС у Черкаській області розповіли, що у результаті зіткнення чотири особи загинули, ще шість — отримали травми.
Рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС здійснено деблокування чотирьох загиблих із понівеченого авто та одного постраждалого.
Нагадаємо, 25 червня на Кіровоградщині у ДТП загинули троє 17-річних дівчат-випускниць, ще двох неповнолітніх з травмами доставили до лікарні.
За кермом був працівник правоохоронних органів з ознаками сп’яніння. Його затримано.
У салоні легковика перебувало семеро людей. Дівчат п’яний правоохоронець підвозив з випускного вечора. Вони загинули на місці події.