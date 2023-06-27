Солоність води у Чорному морі біля Одеси нормалізується, але купатися заборонено

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На Одещині перевірили стан акваторії Чорного моря. Учені вважають, що ідрив Каховської ГЕС призвів до екоциду.

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Маємо проблему — цвітіння Чорного моря через потрапляння забруднених вод, принесених течією після ворожого підриву Каховської ГЕС. На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного і рослинного світу, тобто фактично екоцид", — повідомили в Одеській ОВА.

Очільник ОВА наголошує — купатися та ловити рибу в Чорному морі заборонено.

Солоність води у Чорному морі біля одеського узбережжя нормалізується і вже за тиждень має прийти до норми, повідомляє ОВА. Біохімічні властивості також у нормі.

Однак у морі триває цвітіння через попадання забруднених вод, триває мор риби та рослинності.

Нагадаємо, на пляжах Одеси заборонено купатись. У пробах морської води знаходять паразитів, кишкові та вірусологічні інфекції. Її солоність зменшилась удвічі. На узбережжя ніби після кораблетрощі викидає речі людей, уламки дерев, сміття, подекуди — тіла мертвих тварин.

Це наслідки чергового російського злочину в Україні — підриву Каховської греблі.

Історія питання

Знищення Каховської ГЕС — це найбільша техногенна катастрофа в історії Чорного моря, вважає науковий співробітник Інституту морської біології НАН України Юрій Квач.

Її можна порівняти з підривом у 1941 році Дніпровської греблі. Щоправда, тоді масштаби були значно менші. І підірвали ті ж самі люди. Це було зроблено радянським режимом, тепер — російським.

Зараз складно підрахувати скільки квадратних кілометрів води вилилось. Загальний об'єм водосховища — 18,2 квадратних кілометрів води. Все не вилилось, бо є саме річище. Але п’ять-шість кубів могло вилитись. Точніше скажуть гідрологи. Але це дуже багато для екосистеми. Такого об'єму прісної води не має бути цього сезону у морі.

На думку Квача, активний етап цієї катастрофи для Чорного моря закінчився. Каховське водосховище фактично зникло. Відновлюються річища Дніпра та малих річок. Частково калюжі, озера, які залишились. Можливо, вони висохнуть, можливо, перетворяться у заплавні території.

Найбільше постраждала ділянка північного узбережжя Чорного моря від мису Аджияск до мису Північно-Одеський або мису Є, як у нас називають. Там найбільша кількість опріснення і найбільша кількість сміття. Від Північно-Одеського мису течія відносить сміття і воно йде далі від берега. Чим далі на південь, тим менше викидає сміття. Але воно дісталось Румунії й вже до Болгарії.

Якщо говорити про південь Одещини, то у вчених відсутня офіційна інформація з Ізмаїльського району, а ось Білгород-Дністровський район, а саме частина колишнього Татарбунарського району — коса Тузлівського лиману, район Катранки — там дуже багато сміття, організмів, винесених з прісною водою.

У Чорне море потрапили важкі метали, які накопичувались у Каховському водосховищі, зокрема, внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зазначу, що у ньому менше шкідливих речовин, ніж у водосховищах вище у каскаді Дніпра. Думаю, вони розбавляться у Чорному морі. Більше загрожують біогенні речовини — це добрива, які накопичувались ще з радянських часів. Добрива, які тоді використовувались на полях, валялись просто неба. Дощами це все змивалось у річки. Ми й без цієї катастрофи відчували велику кількість біогенів у морі. Але зараз стався одноразовий масштабний викид. І це катастрофа. Екосистема не готова до такого, — розповів Квач «Суспільному».

Одразу після вибуху на греблі почалося потепління. Тоді температура води сягала 21°, зараз понад 25°. Тому вчені спостерігали розвиток ціанобактерій, потім вони зникли через шторм. Але почали розвиватись морські водорості, які теж використовують ті самі біогени. Вода може «зацвісти» у будь-який момент.