суровікін знав про плани пригожина влаштувати бунт. Фото:

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Ракурс

Російський генерал сергій суровікін, який раніше командував російськими силами вторгнення в Україну, заздалегідь знав, що ватажок найманців «Вагнера» євген пригожин планував військовий заколот.

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Американська влада намагається дізнатися, чи допомагав суровікін у повстанні пригожина. Є ознаки того, що інші російські генерали теж могли підтримати ідею власника ПВК «Вагнера» силою змінити керівництво російського міноборони. Без підтримки російських топ-офіцерів пригожин навряд чи почав би заколот. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на американських чиновників, ознайомлених із розвідданими.

Зазначається, що тепер російський диктатор володимир путін має вирішити, чи вірить він у допомогу суровікіна пригожину, і як на це реагувати. Зараз суровікін обіймає посаду заступника командувача російських військ в Україні. У США вважають, що суровікіна можуть усунути від командування, якщо його причетність до бунту доведуть.

Після початку заколоту «вагнерівців» суровікін виступив проти та закликав російські війська в Україні залишатися на своїх позиціях і не приєднуватися до повстання.

Один з американських чиновників заявив, що відеозвернення суровікіна свідчило про те, що йому незручно засуджувати колишнього союзника, який поділяє його погляди на російське військове керівництво.

Зазначається, що у Вашингтоні зацікавлені у підриві авторитету генерала суровікіна, бо вважають його більш компетентним і безжальним за інших членів командування міноборони рф.

Нагадаємо, у січні 2023 року командувачем окупаційного угруповання військ став начальник генштабу рф генерал валерій герасимов. Він замінив на посаді сергія суровікіна, який став виконувати обов’язки його заступника.

Джерело: The New York Times