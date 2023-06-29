Заколот пригожина паралізував роботу його “фабрики тролів”

https://racurs.ua/ua/n184602-zakolot-prygojyna-paralizuvav-robotu-yogo-fabryky-troliv.html

Ракурс

«Фабрика тролів» та медіаімперія воєнного злочинця росії, ватажка ПВК «Вагнера» євгена пригожина шукають нового власника. Після заколоту робота «фабрики тролів» майже тиждень була паралізована, оскільки російські силовики вилучили всю техніку з офісів організації у Санкт-Петербурзі.

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Про це пише видання The Bell.

Нагадаємо, що російська «Фабрика тролів», більш відому як «Агентство інтернет-досліджень», втручалася у вибори у США, й постійно займається пропагандою в Інтернеті й поширенням наративів рф у різних країнах. Цьогоріч у квітні видання The Washington Post писало, що «фабрикою» керує центр при адміністрації президента рф.

На момент заколоту медіаактивами пригожина займався екс-співробітник «Комсомольської правди» та РІА «Новости» Ілля Горбунов.

Масово про російських тролів заговорили після виборів президента США у 2016 році. Тоді в скандал через втручання у вибори потрапив Дональд Трамп, а Мінʼюст США офіційно звинуватив 13 працівників «фабрики», зокрема й так званого «повара» путіна пригожина. Компанія «Конкорд», повʼязана з пригожиним, торік у листопаді зізналася, що впливала на вибори у США: «ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку».