Стрілянина виникла в аеропорту Кишинева. Фото:

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Стрілянина в аеропорту столиці Молдови Кишиневі сталася у п’ятницю, 30 червня.

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Вогонь відкрив один із пасажирів. Він зробив кілька пострілів у стелю та забарикадувався. Персонал та інших пасажирів вже почали евакуювати з будівлі аеропорту. Причини стрілянини поки не повідомляють, також немає інформації про людину, яка відкрила її влаштувала. Про це заявила прес-секретар Генерального інспекторату поліції Діана Фетко, передає NewsMaker.

Згодом у МВС Молдови зазначили, що перестрілку влаштував іноземець, якому заборонили в’їзд до країни. На місці події перебувають правоохоронці. Внаслідок стрілянини постраждав співробітник прикордонної поліції та цивільний.

Тим часом у Кишинівському аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що влаштував стрілянину в аеропорту громадянин російської федерації. Видання Pulsmedia пише, що це представник приватної військової компанії «Вагнера». На момент публікації новини стало відомо, що зловмисника затримали. Під час штурму його поранили.

Нагадаємо, у лютому прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявляв, що російська федерація планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Джерело: NewsMaker, Pulsmedia