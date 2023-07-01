Шойгу наказав ліквідувати “вагнерівців” в Україні - ЦПД

https://racurs.ua/ua/n184664-shoygu-nakazav-likviduvaty-vagnerivciv-v-ukrayini-cpd.html

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Воєнний злочинець, міністр оборони росії сергій шойгу наказав з 25 червня ліквідувати бойовиків з групи «Вагнера», які залишилися воювати на території України.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. За даними Центру, відношення до «вагнерівців» на фронті «докорінно змінилося». З них створюють окремі штурмові загони «смертників» і відправляють відбивати втрачені позиції.

Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції «накривають» з артилерії російської армії. За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого «підходу» перевищили 50 осіб, — інформує ЦПД.

Паралельно до цих процесів кремль намагається взяти під контроль бойовиків з ПВК «Вагнера», які перебувають в Африці та на Близькому Сході.

росія не може відмовитися від такого важеля впливу в Африці як ПВК «Вагнер». Тому єдиним виходом для кремля стає ребрендинг компанії з призначенням нових очільників. Представники російського МЗС уже попередили лідерів африканських країн, що ПВК «Вагнер» продовжить свою діяльність, але під новим керівництвом, — заявили у ЦПД.

Одного з ватажків «вагнерівців» у Сирії та трьох високопоставлених командирів затримала російська воєнна поліція.