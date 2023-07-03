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ЗСУ продовжують звільняти території України. Фото:

Скільки ЗСУ звільнили територій за тиждень — звіт Маляр

3 лип 2023, 10:19
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Збройні сили України звільнили територію площею 37 кв. км за останній тиждень.


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На сході Сили оборони звільнили 9 кв. км територій, а на півдні — 28 кв. км. Українські військові рухаються на Бахмутському напрямку, а росія й надалі наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр 3 липня повідомила у Telegram.

На півдні ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А загалом на півдні звільнена площа на півдні складає 158,4 кв. км.

Нагадаємо, тиждень тому українські військові звільнили територію під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року. Також під контроль ЗСУ перейшло село Рівнопіль Великоновоселівського району Донецької області.

Джерело: Ракурс


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