Мовний омбудсмен розкритикував тотальну англійську в Україні - Режим двомовності неконституційний

https://racurs.ua/ua/n184763-movnyy-ombudsmen-rozkrytykuvav-totalnu-angliysku-v-ukrayini-rejym-dvomovnosti-nekonstytuciynyy.html

Ракурс

Спроби застосувати в Україні режим двомовності неконституційні.

.

Про це 3 липня в ефірі телеканалу Ukraine World News розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він коментував дискусії навколо законопроекту «Про застосування англійської мови в Україні» і послався на Основний Закон.

В рішенні Конституційного суду України від 14 липня 2021 року наголошується, що жоден громадянин України не зобов’язаний володіти іншою мовою, ніж державна. Також зазначається, що будь-яка загроза національній мові означає загрозу національній безпеці. Хочу вірити, що питання зміцнення української ідентичності, як і оновлення змісту українського законодавства, будуть йти поруч. В умовах повномасштабного вторгнення ми побачили високий рівень переходу громадян України на державну мову як у професійному спілкуванні, так і в побуті. Спостерігається рекордний інтерес громадян інших країн до вивчення української мови, колосальний попит на наш культурний продукт: музику, книгу, кіно, театр. Утверджуючи державну мову, ми зміцнюємо суспільство, — зауважив Тарас Кремінь.

Уповноважений нагадав, що питання застосування англійської мови в Україні регулюється такими законами:

«Про державну службу»;

«Про вищу освіту»; «Про освіту»;

«Про повну загальну освіту»;

У ст. 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначено, що держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти, — розповів Кремінь.

Він вважає, що в Україні як європейській країні громадяни повинні володіти мовами країн-членів Європейського співтовариства, куди подали заявку на вступ. Відповідно й українська матиме статус офіційної мови ЄС.

Тому питання поширення української за кордоном — серед пріоритетів і завдань держави, — сказав Кремінь.

Він також поділяє застереження, які стосуються ініціативи заміни дубляжу в кінофільмах титруванням.

Це обмежить права громадян України на інформацію та послуги державною мовою. В цій категорії можуть опинитися наші діти, які не зможуть переглянути мультиплікаційний чи художній фільм, оскільки і їх рівень володіння англійською буде недостатнім. Це стосується і категорій осіб з особливими потребами, людей поважного віку тощо, — сказав в ефірі Кремінь.

Уповноважений сподівається, що запропонований варіант законопроєкту буде значно доопрацьовано з урахуванням висловлених пропозицій.

Нагадаємо, у День Конституції президент Володимир Зеленський виніс на обговорення нову українську доктрину, яка визначає пріоритети майбутньої трансформації держави. Одним із таких пріоритетів є англійська мова. Цього ж дня президент зареєстрував у парламенті законопроєкт 9432 «Про застосування англійської мови в Україні», який має на меті сприяти використанню англійської в публічних сферах суспільного життя.

Серед положень законопроєкту є ст. 9, яка сколихнула кіноіндустрію. Бо в ній ідеться про те, що «іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська мова, демонструються у кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою».

У 2025 році частка таких фільмів має становити 50%, у 2026-му — 75%, а у 2027-му — 100%. А це фактично поступово витісняє український дубляж англомовних фільмів (частка таких стрічок у прокаті найбільша) з кінотеатрів.

3 липня одна з провідних нардепок СН Євгенія Кравчук зазначила, що у Верховній Раді допрацюють пункт законопроекту про англійську мову, за яким англомовні фільми в українських кінотеатрах повинні показувати в оригіналі з українськими субтитрами.