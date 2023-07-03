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"Слуги" обіцяють доопрацювати скандальну норму про англомовні фільми з українськими субтитрами
Англійська в кінотеатрах — «слуги» обіцяють доопрацювати скандальну норму про українські субтитриhttps://racurs.ua/ua/n184741-angliyska-v-kinoteatrah-slugy-obicyaut-doopracuvaty-skandalnu-normu-pro-ukrayinski-subtytry.htmlРакурс
У Верховній Раді допрацюють пункт законопроекту про англійську мову, за яким англомовні фільми в українських кінотеатрах повинні показувати в оригіналі з українськими субтитрами.
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Раніше критики цього пункту вказували, що відмова від дубляжу призведе до звільнення акторів, закриття студій дубляжу, втрати аудиторії кінотеатрів і, як наслідок, розвитку піратства, зокрема російського.
Про доопрацювання президентського законопроекту повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики Євгенія Кравчук («Слуга народу») в ефірі «Українського радіо».
Кравчук не погоджується, що законопроект у нинішньому вигляді «вб'є український дубляж», але обіцяє, що у профільному комітеті проведуть додаткове обговорення щодо «норм, які викликали дискусію».
Вона пояснила, що парламентарі отримали «багато запитань» від громадян, прокатників і бізнесу. Зокрема, не зовсім зрозуміло, як в оригіналі дивитимуться фільми діти дошкільного віку чи люди з поганим зором, які не можуть прочитати субтитри з перекладом.
Цей аспект (дубляж фільмів) ми однозначно будемо обговорювати, і він може зазнати змін, — зазначила Кравчук.
Обговорення в комітеті почнуть у середині липня після подання альтернативних законопроектів.
Нагадаємо, у День Конституції президент Володимир Зеленський виніс на обговорення нову українську доктрину, яка визначає пріоритети майбутньої трансформації держави. Одним із таких пріоритетів є англійська мова. Цього ж дня президент зареєстрував у парламенті законопроєкт 9432 «Про застосування англійської мови в Україні», який має на меті сприяти використанню англійської в публічних сферах суспільного життя.
Як пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, цей законопроєкт його міністерство створювало разом із Міністерствами освіти та культури й інформаційної політики. Серед положень законопроєкту є ст. 9, яка сколихнула кіноідустрію. Бо в ній ідеться про те, що «іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська мова, демонструються у кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою».
У 2025 році частка таких фільмів має становити 50%, у 2026-му — 75%, а у 2027-му — 100%. А це фактично поступово витісняє український дубляж англомовних фільмів (частка таких стрічок у прокаті найбільша) з кінотеатрів.
Народний депутат Володимир Вʼятрович назвав цей законопроєкт антиукраїнським і антиконституційним, оскільки він різко звужує сферу застосування української мови: «Ідеться про знищення українського кінодублювання як галузі, зокрема втрату роботи для численних фахівців індустрії».