"Слуги" обіцяють доопрацювати скандальну норму про англомовні фільми з українськими субтитрами

https://racurs.ua/ua/n184741-angliyska-v-kinoteatrah-slugy-obicyaut-doopracuvaty-skandalnu-normu-pro-ukrayinski-subtytry.html

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У Верховній Раді допрацюють пункт законопроекту про англійську мову, за яким англомовні фільми в українських кінотеатрах повинні показувати в оригіналі з українськими субтитрами.

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Раніше критики цього пункту вказували, що відмова від дубляжу призведе до звільнення акторів, закриття студій дубляжу, втрати аудиторії кінотеатрів і, як наслідок, розвитку піратства, зокрема російського.

Про доопрацювання президентського законопроекту повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики Євгенія Кравчук («Слуга народу») в ефірі «Українського радіо».