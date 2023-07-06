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Ракурс
У Повітряних силах прокоментували удар рф по Львову

У Повітряних силах прокоментували удар рф по Львову

6 лип 2023, 09:59
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Внаслідок нічного ракетного удару по Львову загинуло щонайменше четверо осіб, 32 дістали порання. Пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько півсотні автомобілів. Розбір завалів триває, під ними ще можуть бути люди.


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Щоб було 10 ракет з 10, нам треба F-16, — зазначив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

Він пояснив, що ракети летіли з моря, «ворог пропрацював маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок, в цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова».

Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16, — наголосив речник Повітряних сил.

Джерело: Ракурс


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