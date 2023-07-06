У Повітряних силах прокоментували удар рф по Львову

https://racurs.ua/ua/n184832-u-povitryanyh-sylah-prokomentuvaly-udar-rf-po-lvovu.html

Ракурс

Внаслідок нічного ракетного удару по Львову загинуло щонайменше четверо осіб, 32 дістали порання. Пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько півсотні автомобілів. Розбір завалів триває, під ними ще можуть бути люди.

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Щоб було 10 ракет з 10, нам треба F-16, — зазначив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

Він пояснив, що ракети летіли з моря, «ворог пропрацював маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок, в цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова».