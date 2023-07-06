Росіяни пробували невдало наступати на Луганщині — що з цього вийшло

https://racurs.ua/ua/n184846-rosiyany-probuvaly-nevdalo-nastupaty-na-luganschyni-scho-z-cogo-vyyshlo-video.html

Ракурс

Російські окупанти спробували невдало наступати на позиції воїнів Збройних сил України на північ від селища Новоселівське Сватівського району Луганської області. Що з цього вийшло, показав аналітичний канал DeepState, який формує онлайн-мапу бойових дій в Україні.

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По загарбниках відпрацювала 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України.