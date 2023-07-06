Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни пробували невдало наступати на Луганщині — що з цього вийшло
Росіяни пробували невдало наступати на Луганщині — що з цього вийшло (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184846-rosiyany-probuvaly-nevdalo-nastupaty-na-luganschyni-scho-z-cogo-vyyshlo-video.htmlРакурс
Російські окупанти спробували невдало наступати на позиції воїнів Збройних сил України на північ від селища Новоселівське Сватівського району Луганської області. Що з цього вийшло, показав аналітичний канал DeepState, який формує онлайн-мапу бойових дій в Україні.
.
По загарбниках відпрацювала 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних сил України.
Росіяни пробували наступати за залізницею, що на північ від Новоселівського, але отримали на горіхи від 103 ОБрТрО. Схоже, що вони нормально так засіли в Поповому лісі, — йдеться у повідомленні DeepState.