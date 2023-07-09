росія готується продавати українське крадене зерно. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184940-rosiya-gotuietsya-prodavaty-ukrayinske-kradene-zerno-kytau-cns.html

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Країна-агресор російська федерація налагоджує експорт викраденого на тимчасово окупованих територіях українського зерна до Китаю.

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На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції росія впроваджує автоматизовані системи федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як «Россельхознадзор»). Про це 9 липня повідомили в «Центрі національного спротиву».

Пакет програми включає підсистеми «Аргус», «Цербер», «Меркурій» та «Веста». Дві останні відповідають за ветеринарний та фітосанітарний контроль. Ці засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, які будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу.

В ЦНС зазначають, що на тлі запроваджених проти агресора санкції Китай залишається для росії ключовим. Крім того, зараз окупанти активно переправляють українське збіжжя під виглядом власного врожаю у Сирію та Туреччину.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна скасує обмеження аграрної продукції з України після 15 вересня.