Країни НАТО ведуть «гарячкові» переговори щодо гарантій безпеки для України - Politico

https://racurs.ua/ua/n184962-krayiny-nato-vedut-garyachkovi-peregovory-schodo-garantiy-bezpeky-dlya-ukrayiny-politico.html

Ракурс

Країни НАТО ведуть «гарячкові» переговори щодо гарантій безпеки для України, щоб встигнути «в останню хвилину» підготувати відповідну декларацію до саміту альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11−12 липня.

.

Про це повідомляє Politico з посиланням на свої джерела.

Метою переговорів, за даними видання, є створення «парасольки» з країн, які готові в індивідуальному порядку надавати Україні постійну військову допомогу в довгостроковій перспективі.

По суті, це гарантія для України, що ми протягом дуже довгого часу оснащуватимемо їх збройні сили, фінансуватимемо, консультуватимемо та навчатимемо їх. Це буде стримуючим чинником для будь-якої майбутньої агресії [проти України], — пояснив високопоставлений дипломат.

За словами джерел Politico, у переговорах, які тривають уже кілька тижнів, беруть участь США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США в рамках цих домовленостей мають намір надавати Україні різні форми військової та матеріальної допомоги, ділитися розвідувальними даними та інформацією, а також надавати підтримку у кіберпросторі.

Своєю чергою, французький чиновник повідомив журналістам, що переговори дуже просунулися і їхні учасники розраховують завершити роботу до кінця саміту.

На саміті у Вільнюсі країни Північноатлантичного альянсу, як очікується, мають виступити з єдиною позицією щодо вступу України до НАТО. Наразі частина країн-учасниць закликають запросити Київ до альянсу, інші вважають, що альянс зможе розглянути заявку України лише після закінчення війни з росією. Зокрема, проти негайного ухвалення України до НАТО виступає Німеччина, яка побоюється, що це може призвести до війни з росією.

Наприкінці червня заступник голови офісу президента України Ігор Жовква говорив, що Володимир Зеленський не буде присутнім на саміті НАТО у Вільнюсі, якщо лідери країн — членів альянсу не запросять Україну до альянсу.

7 липня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Зеленський все ж таки приїде на саміт.

9 липня віце-прем'єр України з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що президент ще не ухвалив остаточного рішення про свою участь у саміті.

Сам Зеленський ще вирішує, чи їхати на саміт НАТО — усе залежить від рішень, які Альянс збирається ухвалити. Президент в інтерв’ю ABC News назвав умову участі у Вільнюському саміті НАТО.