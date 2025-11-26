Україна до кінця року може отримати зброї на 5 млрд дол. за програмою PURL. Фото:

Україна до кінця 2025 року може отримати військової допомоги на суму в 5 млрд доларів.

Озброєння на цю суму може надійти Україні за програмою підтримки PURL. За останні роки Європа зробила сильний внесок в здатність України оборонятися, але певні можливості можуть забезпечити лише Сполучені Штати Америки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає видання El Pais.

До України надходить надзвичайно важливе обладнання. Європейські країни зробили значний внесок протягом останніх кількох років, але є певні можливості, які можуть забезпечити лише США. Президент Трамп погодився забезпечити фінансування американської зброї Канадою та європейськими союзниками, — розповів він.

За словами генсека Північноатлантичного альянсу, Україна щомісяця отримує зброї приблизно на 1 млрд дол. Він також відзначив Іспанію, яка доєдналася до ініціативи PURL.

Рютте поінформував, що до кінця року Україна отримає приблизно 5 млрд військової допомоги, тобто приблизно 1 млрд дол. на місяць. Також він нагадав, що діє чеська ініціатива щодо боєприпасів, а також зусилля Литви та Данії щодо закупівлі обладнання оборонної промисловості в України.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявляли, що Україні для стабільного отримання американської зброї необхідно, щоб союзники по НАТО фінансували ініціативу PURL на рівні близько 1 млрд дол. на місяць. Наразі партнери оголосили про надання близько 3,12 млрд дол. за цією ініціативою.