Україна повернула тіла 19 осіб, які загинули у полоні. Фото:

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Україні вдалося повернути тіла 19 осіб, які загинули у полоні російської федерації.

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Ще чотири тіла мають повернути найближчим часом. Про це уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив 12 липня під час круглого столу «П'ять років закону про правовий статус осіб зниклих безвісти: чи є прогрес?».

Це ті, хто були у полоні й там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути, — зазначив він.

Котенко не став розкривати інформацію про те, коли та за яких обставин Україні вдалося повернути тіла загиблих у полоні українців.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 7 липня заявив, що вдалося повернути тіла українських військовополонених, загиблих у 2022 році внаслідок вибуху в колонії Оленівці на окупованій території Донецької області.

А місія Організації Об'єднаних Націй зі встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії.