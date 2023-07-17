У росії повідомили про можливе обмеження продажу препаратів для переривання вагітності

https://racurs.ua/ua/n185205-u-rosiyi-povidomyly-pro-mojlyve-obmejennya-prodaju-preparativ-dlya-pereryvannya-vagitnosti.html

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Міністр охорони здоров’я росії повідомив про можливе обмеження продажу препаратів для переривання вагітності.

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За словами Михайла Мурашка, «препарати, які використовуються для медикаментозного аборту, мають жорстко контролюватись для звернення до медичних та фармацевтичних організацій».

Про це він сказав журналістам за підсумками засідання президії путінської фракції «Єдина Росія». Обговорення стосувалося питань демографії.

Нинішня російська влада поступово скорочує доступність аборту за бажанням вагітних. У чинному законодавстві переривання вагітності покривається обов’язковим медичним страхуванням бюджетним коштом.

З 2011 року правило було більш жорстким — процедуру можна було пройти не раніше, ніж через дві доби з моменту звернення, та в строк до семи діб. У деяких областях було введено додаткові перешкоди, наприклад, проходження комісії зі священником та психологом; було запроваджено тимчасові заборони аборти — вони тривали кілька днів. Також закон дозволяє лікарю відмовитись від цієї процедури, якщо вона суперечить його особистим переконанням.

Три дні тому під час візиту до Псковської області Мурашко висловився про «відкладене материнство».

Думка, яка існувала раніше, що жінкам необхідно спочатку займатися навчанням, кар'єрою, а лише потім думати про те, щоб народити дитину — це досконала помилка. Тому що вік жінок дозволяє раніше стати мамою і займатися кар'єрою паралельно. Такі жінки найбільш успішні зі здоровими дітьми. Цю практику відкладеного материнства треба ламати, — сказав міністр.

Також віце-прем'єр Тетяна Голікова доручила МОЗ подати урядові пропозиції щодо доцільності заборони на проведення аборту неповнолітнім з 15 років без згоди батьків.

Російська влада часто змінює законодавство і вводить заборони та відповідальність, виправдовуючи це турботою про дітей, про демографію та «традиційні цінності». Такою турботою, зокрема, пояснювали запровадження інтернет-цензури, закон про заборону «пропаганди» гомосексуальності чи трансгендерного переходу.

При цьому законодавці використовують антинаукові терміни, наприклад, «пропаганда гомосексуалізму» та «зміна статі».