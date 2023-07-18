З росії пішов основний виробник життєво важливих ліків гормональної терапії

https://racurs.ua/ua/n185232-z-rosiyi-pishov-osnovnyy-vyrobnyk-jyttievo-vajlyvyh-likiv-gormonalnoyi-terapiyi.html

Ракурс

Фінська фармкомпанія Orion Pharma припинила діяльність у росії.

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«Фармацевтичний вісник» написав, що про вихід з ринку московитів йдеться у фінансовому звіті компанії за перше півріччя 2023 року.

В опублікованому 17 липня документі компанія фіксує зниження операційного прибутку на 25 млн євро через поступовий вихід з російського ринку і, за прогнозами виробника, прибуток продовжить знижуватися і надалі.

Як зазначає видання, у звіті не йдеться, що Orion Pharma припинила постачання ліків на російський ринок. При цьому дані Росздравнагляду свідчать про різке скорочення введення в обіг препаратів, які виробляють ця компанія, зазначає «Фармацевтичний вісник».

Зі звіту компанії та даних Росздравнагляду випливає, що Orion Pharma з травня 2022 року не постачає в росію «Дівігель» (естрадіол), застосовуваний для замісної гормональної терапії.

У жовтні 2022 року видання «Відомості» з посиланням на джерело писало про плани Orion Pharma піти з росії. Тоді особливу увагу видання звертало на те, що серед продукції Orion Pharma «Метипред» (метилпреднізолон) — гормональний протизапальний препарат, який застосовується при ревматичних захворюваннях та входить до російського переліку життєво необхідних та найважливіших лікарських засобів для медичного застосування.

За даними аналітичної компанії RNC Pharma, на які посилалися «Відомості», на «Метіпред» припадає 82% від усіх російських продажів препаратів з міжнародним непатентованим найменуванням «метилпреднізолон» в упакованні.

Прогнозів щодо постачання «Метіпреда», «Фармацевтичний вісник» та інші профільні видання не дають. Деякі міжнародні компанії, які вирішили піти з російського ринку, продають свої активи до рф, але не припиняють постачання.