Ryanair розкрила плани стрімкого відновлення польотів в Україні - 75 напрямків і 30 Boeing 737

https://racurs.ua/ua/n185313-ryanair-rozkryla-plany-strimkogo-vidnovlennya-polotiv-v-ukrayini-75-napryamkiv-i-30-boeing-737.html

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Ryanair, найбільша європейська авіакомпанія, 20 липня провела зустріч у Києві разом із віце-прем'єр-міністром України з питань відновлення та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

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На ній лоукостер оприлюднив плани інвестицій (понад 3 млрд дол.), щоб швидко відновити українську авіаційну промисловість, коли закінчиться війна.

Умовою розвитку перевізника буде оголошення EASA, що польоти в/з України знову безпечні. Ryanair також зустрівся в Києві з представниками головних аеропортів України (Київ, Львів та Одеса) в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Ryanair зобов’язався повернутися рейсами з/до України за низькими тарифами упродовж восьми тижнів після відновлення повітряного простору України. Завдяки цьому літаки Ryanair виконуватимуть 600 рейсів щотижня з головних аеропортів Києва, Львова та Одеси, з'єднуючи ці міста з понад 20 столицями ЄС. Крім того, Ryanair планує відкрити щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом і Одесою, щойно ці аеропорти зможуть їх обслуговувати.

Ryanair планує за перші 12 місяців після війни запропонувати понад 5 млн місць до/з України та в межах України, і це збільшиться до понад 10 млн місць протягом п’яти років. Ryanair, уряд України та його головні аеропорти взяли на себе зобов’язання щодо швидкої реконструкції української авіації, і Ryanair базуватиме до 30 нових літаків Boeing 737 MAX вартістю понад 3 млрд дол. в трьох основних аеропортах України

Отже, плани стрімкого відновлення польотів Ryanair в Україні такі: