Україна незабаром розпочне перемовини із США. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n185665-peregovory-zi-ssha-schodo-garantiy-bezpeky-anonsuvaly-u-zelenskogo.html

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Україна розпочне переговори зі Сполученими штатами Америки щодо гарантій безпеки.

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Перемовини щодо двосторонньої угоди почнуться вже наступного тижня. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в Північноатлантичному альянсі. Це є найнадійнішою гарантією безпеки, повідомив 30 липня керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також офіс Зеленського підтвердив, наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації формули миру президента Володимира Зеленського відбудеться незабаром у Саудівській Аравії.

За словами Єрмака, реалізація української формули миру передбачає трифазну структуру. Перша фаза — це зустрічі з послами щодо кожного пункту формули Зеленського. А другий етап передбачає зустрічі радників із національної безпеки для пошуку оптимальних механізмів реалізації формули. Третя фаза — установчий саміт на рівні лідерів держав, проведення якого планується до кінця цього року.

Перша зустріч радників лідерів держав була організована в партнерстві з Данією й пройшла у червні в Копенгагені.

Нагадаємо, у липні на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Наступним кроком стане укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.