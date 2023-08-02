Апеляційний суд виніс остаточне рішення у справі між Андрієм Парубійом та Віктором Медведчуком. Фото:

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Апеляційний суд міста Києва скасував рішення Печерського районного суду у справі між Андрієм Парубійом та Віктором Медведчуком.

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У 2016 році Печерський райсуд зобов’язав тодішнього секретаря Ради національної безпеки та оборони України Парубія та РНБО спростувати «недостовірну інформацію» про Медведчука. Тоді кум путіна вимагав спростувати оголошену на брифінгу інформацію, а саме вислови: «…Медведчук є тим злочинцем, який протягом останніх років залучався до того, щоб ця ситуація була створена…», «…лінія екстремістських груп, мережева структура створювалась протягом двох років. І фінансування цих груп здійснювалося через Медведчука», «…Медведчук є одним з ключових організаторів і тих, хто готував заколот в Україні і який давав ґрунт для того, щоб російські війська вторглися на територію України». Про це 2 серпня повідомив «Укрінформ».

Рішенням Печерського райсуду від 7 листопада 2016 року позов Медведчука про захист честі та гідності шляхом спростування недостовірної інформації було задоволено частково. Служителі Феміди вирішили, що «визнано недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права В. Медведчука, інформацію, поширену А. Парубієм 4 липня 2014 року на брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві „Укрінформ“ такого змісту: … Медведчук є тим злочинцем, який протягом останніх років максимально залучався до того, щоб ця ситуація була створена. … Фінансування цих груп (екстремістських) здійснювалося через Медведчука».

Тоді суд зобов’язав Парубія протягом 10 робочих днів з дня набрання рішенням законної сили провести брифінг та повідомити про ухвалене судове рішення у справі за позовом Медведчука до РНБО, апарату РНБО, Парубія, третя особа — «Укрінформ». У решті позовних вимог суд відмовив.

Однак Парубій не погодився з рішенням суду й подав апеляцію, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, неповне з’ясування обставин справи, невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи, і закликав ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні позову у повному обсязі.

Апеляційний суд 11 липня цього року вирішив, що Печерський райсуд неповно з’ясував обставини, що мають значення для справи матеріального та процесуального права. На думку суддів, це призвело до неправильного вирішення спору суду. Також служителі Феміди заявили, що суд першої інстанції не встановив усіх обставин справи та дійшов помилкових висновків про наявність підстав для часткового задоволення позовних вимог про захист честі, гідності, ділової репутації, визнання поширеної інформації недостовірною.

Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу Парубія.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді кум воєнного злочинця рф володимира путіна Віктор Медведчук колишній український журналіст зі 112 каналу Денис Жарких зареєстрували в росії проросійський політичний проект «Другая Украина».

Джерело: «Укрінформ»