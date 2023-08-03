Жеваго повідомили про підозру у справі екс-голови ВС Князєва

https://racurs.ua/ua/n185806-jevago-povidomyly-pro-pidozru-u-spravi-eks-golovy-vs-knyazieva.html

Ракурс

Антикорупційне бюро (НАБУ) і Антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру олігарху Костянтину Жеваго у справі колишнього голови, судді Верховного суду Всеволода Князєва.

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Підозру вручили в межах міжнародної правової допомоги, повідомила прес-служба Антикорупційного бюро 3 серпня.

Власнику групи «Фінанси і кредит», який перебуває у Франції, повідомили про підозру. НАБУ і САП повідомили власнику групи «Фінанси і кредит» про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України, — йдеться у повідомленні НАБУ.

Історія хабаря Жеваго

19 травня у Верховному суді та вдома у його голови Всеволода Князєва НАБУ і САП провели обшуки. Правоохоронці кажуть, що його затримали «на гарячому» — на хабарі майже в 3 млн дол. за судове рішення, яке ухвалив він і ще 17 суддів Великої палати ВС. Гроші знайшли у Князєва і ще у трьох суддів.

Саме рішення стосується давньої суперечки довкола 40% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату (ГЗК). Цей пакет у 2002 році у компаній, афілійованих з великим російським бізнесом, придбав ключовий акціонер компанії Ferrexpo AG Костянтин Жеваго. Згодом, за версією слідства, компанії-продавці акцій перейшли до Ігоря Коломойського — він спробував повернути собі частину комбінату через суд, однак ВС цьому завадив і своїм рішенням залишив акції Жеваго.

За це рішення Жеваго через посередників і сплатив суддям хабар. Близько 237 тис. дол. із хабаря Князєва досі не знайдено. У травні НАБУ повідомило, що вилучили ще «майже півмільйона» доларів мічених купюр із загальної суми. Судячи з фото, їх «знайшли» в банківській комірці, тобто хтось навів на «закладку» в банку.

Усього хабар у справі Жеваго для голови ВСУ і суддів ВСУ становив 2,7 млн дол.

Самому голові ВСУ було передано 1,8 млн. Оскільки посередник, кум підозрюваного, Кирило Горбуров, працював на НАБУ, номери купюр вже тоді були переписані.

Останній транш, 450 тисяч, було вилучено під час затримання в ніч з 15 на 16 травня.

Перший транш, від 3.05.2023, містив 1,348 млн. Гроші Князєв перевіз у свій кабінет. Однак із кабінету було вилучено під час обшуку лише 548 тис. Нестача становила 800 тис.

У трьох суддів вилучили 10, 2,3 та 50 тисяч — всього 62,3 тис. Тобто нестача становила ще 737+ тис.

Минулого тижня за запитом України на Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго — екс-заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит», заявили в ДБР.

Наразі готуються документи для його екстрадиції. Справа стосується відмивання понад 100 млн дол.

Самого Жеваго затримали 27 грудня на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади, але французький суд відхилив запит про екстрадицію. Де він наразі — невідомо.

У червні шестеро посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), підконтрольного мільярдеру Жеваго, отримали повідомлення про підозри.

СБУ спільно з ДБР зібрала доказову базу щодо організації злочинного угрупування, налагодження схеми розкрадання майже 400 млн грн бюджетних коштів.

Протягом 2019−2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебеню за штучно заниженою вартістю. За одну тонну сировини збували «своїм компаніям» за 30−50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша. Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.