Тризуб встановили на «Батьківщину-мати». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n185892-tryzub-vstanovyly-na-batkivschynu-maty-foto.html

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Монумент «Батьківщина-мати» у Києві отримав український герб замість демонтованого радянського герба.

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Тризуб доставили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок. Сьогодні 6 серпня ці роботи завершені. Про це повідомила «Українська правда».

Як відомо, «Батьківщина-мати» — це найвища монументальна скульптура в Європі. Вона була збудована у 1981 році й розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Нагадаємо, демонтаж радянського герба на монументі «Батьківщина-мати» проводиться в межах проекту «Тризуб Батьківщини». Над ним почали працювати ще з 2022 року. Вартість проекту «Тризуб Батьківщини» складає 28 млн грн, але гроші з бюджету не залучаються.