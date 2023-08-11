Берлін розглядає питання надання ракет Taurus ЗСУ найближчим часом — Spiegel

https://racurs.ua/ua/n186062-berlin-rozglyadaie-pytannya-nadannya-raket-taurus-zsu-nayblyjchym-chasom-spiegel.html

Ракурс

Німеччина розглядає можливість надання далекобійних ракет Taurus Україні найближчим часом. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

.

Раніше про готовність Берліна надати Києву далекобійні ракети повідомляв голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

7 серпня ЗМІ повідомляли, що Берлін готовий передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus. Тоді Чернєв писав, що «ключові фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus».

Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла, — написав тоді Чернєв у Facebook.

Нагадаємо, ракети Taurus здатні розвивати швидкість 800−900 км/год та вражати цілі на відстані до 500 км. Taurus підходить для атаки на бункери, аеродроми, мости та шляхи постачання й можуть нести 480 кг вибухівки.