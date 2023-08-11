У Любліні евакуювали тисячі людей через виявлену бомбу

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У Любліні 11 серпня провели евакуацію мешканців кількох районів міста на час знешкодження бомби часів Другої світової війни. Бомба не розірвалася й впродовж десятиліть пролежала на території польського міста.

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Про це повідомляє польський сайт RMF24.

Бомбу виявили у четвер, 10 серпня, на вул. Вронській під час будівництва нового житлового комплексу. Задля безпечного знешкодження знахідки свої домівки довелося залишити приблизно 14 тис. людей — мешканцям західних частин районів Броновіце та Косьмінек.

На евакуацію дали чотири години — з 7.00 до 11.00. Перед виходом з дому людей просили брати з собою документи та ліки, перекрити газ, воду і електроенергію, закрити вікна. Людей забирали автобусами на найбільший стадіон Любліна, а людям з інвалідністю чи тим, хто потребував піклування, пропонували місце в окремому закладі.

З собою дозволили брати і домашніх улюбленців.

Після 11.30 визначений район повністю закрили для автомобільного руху і громадського транспорту. Далі за роботу мали взятися сапери. Знешкодження бомби займе кілька годин.

Нагадаємо, раніше подібні інциденти траплялися у містах Німеччини. Там також доводилося проводити евакуацію мешканців задля безпечного знешкодження бомб.