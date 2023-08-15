Швеція оголосила новий пакет військової підтримки ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n186225-shveciya-ogolosyla-novyy-paket-viyskovoyi-pidtrymky-zsu.html

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Швеція оголосила про пакет військової підтримки для Збройних сил України на суму близько 315 млн. Про це пише CNN з посиланням на міністерство оборони країни.

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Новий пакет військової допомоги включає запасні частини для бойових протипіхотних машин, які шведська сторона надала Україні раніше. За даними оборонного відомства, йдеться також про транспортні засоби, вантажі на випадок непередбачених ситуацій і обладнання для розмінування, яке можна використовувати протягом обмеженого часу, на суму трохи менше 200 млн дол.

Це вже 13-й пакет військової підтримки Швеції для України від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії.

Швеція, яка подала заявку на членство в НАТО після російського широкомасштабного вторгнення 2022 року, є однією з найактивніших учасниць коаліції з надання Україні зброї для протидії російській агресії.