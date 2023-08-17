путін бореться з девальвацією рубля, "нагинаючи" бізнес

https://racurs.ua/ua/n186272-putin-boretsya-z-devalvaciieu-rublya-nagynauchy-biznes.html

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РосЗМІ пишуть, як путін вирішив боротися з девальвацією рубля. Посилювати валютні обмеження для підтримки рубля поки не будуть, бізнес сам продаватиме частину виручки.

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Влада вирішила поки що почекати з новими валютними обмеженнями, покликаними зміцнити курс рубля, падіння якого не зупинило підвищення ключової ставки Центрального банку рф відразу з 8,5% до 12%. Так стверджують «Відомості», посилаючись на близькі до уряду джерела.

Раніше цього тижня Bloomberg повідомляв про можливе повернення вимоги щодо обов’язкового продажу частини валютної виручки експортерами, а Financial Times — про плани президента володимира путіна провести екстрену нараду з урядовцями щодо посилення валютного контролю.

У цій нараді, крім голови ЦБ Ельвіри Набіулліної, взяли участь міністри фінансів і міністр економічного розвитку, а також помічник путіна з економічних питань Максим Орєшкін (раніше він критикував ЦБ і закликав зміцнювати рубль), пишуть «Відомості».

За даними видання, уряду рф вдалося «в неформальному порядку» домовитися з експортерами про збільшення продажу валютної виручки, тому встановлювати нормативи продажу експортерами валютної виручки та вводити обмеження на рух капіталу поки що не будуть.

Представники бізнесу в цілому погодилися продавати більше виручки, але якщо ситуація не зміниться, обов’язковий продаж експортної виручки стане неминучим, сказало одне із джерел «Ведомостей».

На початку війни проти України, коли рубль обвалився нижче за мінімуми цього тижня (нижче 100 рублів за долар), валютні обмеження дозволили сильно зміцнити рубль. Наприкінці лютого 2022 року було запроваджено вимогу про обов’язковий продаж 80% валютної виручки експортерів, але вже у травні норматив було зменшено з 80 до 50%.

Зараз рубль послабшав через зростання імпорту (всупереч санкціям) та кредитування — насамперед корпоративного. За твердженням одного зі співрозмовників «Відомостей», експортери могли замість продажу валютного виторгу залучати рублеві кредити для фінансування поточних витрат. Причому йдеться не про нафтовиків, половину виручки яких йде на податки (а щоб їх платити, потрібно купувати рублі). Ігнорували повернення доходів у країну переважно виробники добрив, стверджує одне з джерел «Відомостей».

Щодо імпорту, то Набіулліна, як повідомило одне з джерел видання, для охолодження попиту на нього запропонувала подумати про підвищення ввізного мита.

На відкритті торгів на Московській біржі курс долара 17 серпня трохи підростає, він склав 94,78 рубля (+11,25 копійки до рівня закриття вечірньої сесії), констатує «Інтерфакс». Напередодні рубль помітно зміцнювався в очікуванні інформації про можливі заходи валютного контролю.