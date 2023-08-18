Дрон нібито атакував російські кораблі в Чорному морі. Фото:

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Український безпілотний катер у Чорному морі нібито намагався атакувати російські кораблі.

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Міністерство оборони країни-агресора рф ввечері в четвер, 17 серпня, поскаржилося на «спробу атаки» українського морського дрона. Нібито Україна «намагалася атакувати морським безекіпажним катером» кораблі Чорноморського флоту рф за 237 км на південний захід від окупованого Севастополя. Про це повідомило РІА «Новости» із посиланням на російське оборонне відомство.

За інформацією ворожої пропаганди, атаку нібито відбили, а катер, як вони стверджують, «знищили» кораблі «Питливий» та «Василий Биков».

Нагадаємо, Служба безпеки України розробила морські безпілотники SeaBaby («Морський малюк»), які обладнані бойовою частиною у 450 кг або 850 кг. Ці «малюки» вже пошкодили Кримський міст, великий десантний корабель «Оленегорський гірник» та танкер SIG.

Джерело: РІА «Новости»