Російські війська стерли місто Мар’їнка з лиця землі

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Ракурс

Російські війська стерли місто Мар’їнка з лиця землі.

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Так військовий оглядач BILD Юліан Репке прокоментував відео російського воєнкора із прифронтового міста на Донеччині. До війни там мешкали близько 9 тис. осіб. За останні місяці значна частина Мар’їнки перейшла під контроль рф, але була повністю зруйнована.

Ріпці зіставив актуальні кадри з центру міста з тими, що було зроблено до війни. Стає ясно, що місто «стерте на порошок» російськими військами, резюмує експерт.

Мар’їнка — велике місто на Донбасі, що лежить західніше і практично впритул до Петровського району Донецька. Бої за нього тривають усі 1,5 року повномасштабного вторгнення росіян.