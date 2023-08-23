У повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків

https://racurs.ua/ua/n186487-u-povitryanyh-operaciyah-proty-ukrayiny-berut-uchast-436-rosiyskyh-litakiv.html

Ракурс

У повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

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Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29, мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають, — розповів в інтервʼю «Радіо Свобода» керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Очільник розвідки у цій розмові також повідомив деталі операції з російським гелікоптером, який приземлився в Харківській області.

До пілота «знайшли правильний підхід, створили умови, щоб непомітно для всіх вивезти всю його родину, зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це судно з екіпажем, який не знав, що відбувається». Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти.

На жаль, вони були знищені, хотілось б взяти живими, але маємо що маємо, а пілот наш чудово почувається, у нього все добре, — сказав Буданов.

Чому пілот вирішив співпрацювати з Україною — невідомо. Буданов вважає цю операцію однією з найкращих.

Гелікоптер Мі-8 наразі перебуває в Києві, а пілота ніхто не тримає за ґратами.