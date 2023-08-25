Лукашенко каже, що не обіцяв Пригожину гарантій безпеки

https://racurs.ua/ua/n186549-lukashenko-kaje-scho-ne-obicyav-prygojynu-garantiy-bezpeky.html

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Підконтрольний росії білоруський диктатор Олександр Лукашенко прокоментував загибель ватажка російських бойовиків з так званої ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина та гарантії безпеки, які він йому обіцяв.

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Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не маю забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла, — стверджує тепер Лукашенко.

Також самопроголошений президент білорусі заявив, що Пригожин приїжджав до нього разом із командиром ПВК «Вагнера» Дмитром Уткіним. До цього Лукашенко про зустріч із Пригожиним та Уткіним не згадував.

Також, зі слів маріонетки рф, ядро «Вагнера» залишається на території білорусі.