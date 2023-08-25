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Лукашенко каже, що не обіцяв Пригожину гарантій безпеки
Лукашенко каже, що не обіцяв Пригожину гарантій безпекиhttps://racurs.ua/ua/n186549-lukashenko-kaje-scho-ne-obicyav-prygojynu-garantiy-bezpeky.htmlРакурс
Підконтрольний росії білоруський диктатор Олександр Лукашенко прокоментував загибель ватажка російських бойовиків з так званої ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина та гарантії безпеки, які він йому обіцяв.
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Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не маю забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла, — стверджує тепер Лукашенко.
Також самопроголошений президент білорусі заявив, що Пригожин приїжджав до нього разом із командиром ПВК «Вагнера» Дмитром Уткіним. До цього Лукашенко про зустріч із Пригожиним та Уткіним не згадував.
Також, зі слів маріонетки рф, ядро «Вагнера» залишається на території білорусі.
І ці знімочки з космосу, що ми щось демонтуємо… Чому ми зайві намети прибираємо — стільки не треба. Тут залишається ядро, хтось поїхав у відпустку, хтось взагалі вирішив жити осторонь, але телефони, адреси, паролі, явки у цьому ядрі відомі. Протягом кількох днів усі будуть тут, до 10 тис. осіб. Нині немає необхідності їх тут тримати, — стверджує Лукашенко.