НБУ збільшив продаж валюти з резервів

https://racurs.ua/ua/n186599-nbu-zbilshyv-prodaj-valuty-z-rezerviv.html

Ракурс

НБУ цього тижня на міжбанківському валютному ринку продав 590,15 млн дол. та купив 1,04 млн дол.

.

Чистий продаж валюти становив 589,11 млн проти 405,75 млн дол. минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

Всього з початку 2023 року Нацбанк продав на міжбанку 16,207 млрд дол. та купив 195,22 млн дол.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

У серпні НБУ збільшив продаж валюти з резервів.

Протягом тижня з 31 липня по 4 серпня НБУ продав на міжбанківську 460,31 млн дол. і купив лише 2 млн дол.

З травня 2022 року по середину липня, до моменту девальвації гривні НБУ продавав щотижня ледь не мільярд доларів, після девальвації ситуація дещо стабілізувалася, але причиною зменшення інтервенцій була не лише девальвація, а ще й зменшення друку гривні, як раз на ті періоди припадав пік емісії.