Нікого тренувати - російські навчання «Запад-2023» можуть не відбутися через брак бійців і техніки

росія, найімовірніше, скасувала захід, який мав стати кульмінацією року військового вишколу у вересні 2023 року.

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Неефективність російських військових в Україні показала, що спільні стратегічні навчання мали обмежену цінність вишколу та в основному проводилися для видовищності, — йдеться в огляді британської розвідки.

У розвідці не виключають, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики щодо навчань напоказ під час війни.

З 2010 року у рф діє чотирирічний цикл ротації стратегічних навчань по всій країні. Попередні навчання на заході відбулися 2021 року — вони стали найбільшими російськими військовими маневрами з радянських часів.

Два роки по тому ці навчання знову планувалося провести на заході, оскільки пріоритетом росії стала протидія загрозі, яку вона сприймає з боку НАТО.

Однак неефективність російських військових в Україні показала, що стратегічні навчання мали невисоку цінність у плані навчання та здебільшого проводилися для показухи.

Ймовірно, росія скасувала «Захід-2023», бо має занадто мало військ і техніки, йдеться у зведенні.

Ймовірно й те, що російське керівництво побоюється внутрішньої критики через чергові показові стратегічні навчання під час війни, вказує британська розвідка.