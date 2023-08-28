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Нікого тренувати - російські навчання «Запад-2023» можуть не відбутися через брак бійців і техніки
Нікого тренувати — російські навчання «Запад-2023» можуть не відбутися через брак бійців і технікиhttps://racurs.ua/ua/n186639-nikogo-trenuvaty-rosiyski-navchannya-zapad-2023-mojut-ne-vidbutysya-cherez-brak-biyciv-i-tehniky.htmlРакурс
росія, найімовірніше, скасувала захід, який мав стати кульмінацією року військового вишколу у вересні 2023 року.
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Неефективність російських військових в Україні показала, що спільні стратегічні навчання мали обмежену цінність вишколу та в основному проводилися для видовищності, — йдеться в огляді британської розвідки.
У розвідці не виключають, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики щодо навчань напоказ під час війни.
З 2010 року у рф діє чотирирічний цикл ротації стратегічних навчань по всій країні. Попередні навчання на заході відбулися 2021 року — вони стали найбільшими російськими військовими маневрами з радянських часів.
Два роки по тому ці навчання знову планувалося провести на заході, оскільки пріоритетом росії стала протидія загрозі, яку вона сприймає з боку НАТО.
Однак неефективність російських військових в Україні показала, що стратегічні навчання мали невисоку цінність у плані навчання та здебільшого проводилися для показухи.
Ймовірно, росія скасувала «Захід-2023», бо має занадто мало військ і техніки, йдеться у зведенні.
Ймовірно й те, що російське керівництво побоюється внутрішньої критики через чергові показові стратегічні навчання під час війни, вказує британська розвідка.