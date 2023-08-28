Схему закупівлі зимових курток для ЗСУ роз’яснив Олексій Резніков. Фото: Суспільне

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Міністр оборони Олексій Резніков висловився щодо скандалу із закупівлею курток для Збройних сил України.

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Контракт із турецькою фірмою на закупівлю зимового одягу уклали ще у вересні 2022 року. Тоді були проплати за товар і почались поставки. Інвойс журналістів із цінами 29 дол. за куртку датований 9 грудня не відповідає дійсності. Про це Резніков заявив на прес-конференції 28 серпня.

За словами міністра, такої ціни ніколи не існувало, а ціну нижче 80 дол. ніхто не пропонував. Пропозиція від компанії з Туреччини становила 83 дол. чи 85 дол., що зазначено в контракті.

Українській армії поставили загалом 180 тис. зимових курток. На склад поїхало 45 тис. курток, а 135 тис. надійшло військовим.

Це було зроблено минулого року, взимку. Відповідно, наші захисники та захисниці воювали в цій зимовій формі. Без жодних нарікань. Якби літня форма була вдягнена взимку, ми б точно про це дізналися — 140 тис. людей про це б сказали, — заявив Резніков.

Також очільник Міноборони закликав усіх ставитися до інформації більш критично й відповідально, не вводити «в оману» суспільство й партнерів України.

Нагадаємо, голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець 28 серпня заявив, що куртки з Туреччини для української армії точно були зимовими, а не літніми. Чи дійсно була зокрема корупційна складова в ціні — рада сподівається, що зможе відповісти на це питання найближчим часом.