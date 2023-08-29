Forbes: ЗСУ втратили п’ять танків Leopard-2 з 71

https://racurs.ua/ua/n186682-forbes-zsu-vtratyly-p-yat-tankiv-leopard-2-z-71.html

Ракурс

За 13 тижнів контрнаступу на кількох напрямках півдня та сходу України Збройні сили втратили лише п’ять із 71 німецького танка Leopard-2. Ще щонайменше 10 таких танків зазнали пошкоджень і перебувають на ремонті.

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Про це пише американське видання Forbes.

За даними видання, усі втрати Leopard-2 відбулися в квадраті площею близько 65 кв. км, що обмежений населеними пунктами Мала Токмачка і Роботине.

Цілком можливо, що майже кожен член екіпажу п’яти знищених танків — загалом 20 осіб — встиг покинути свою машину до того, як вона згоріла або вибухнула. На фото і відео, що зафіксували чотири з п’яти втрат Leopard-2, видно відкриті люки на баштах і корпусах танків — видання розцінює це як свідчення того, що екіпажі встигли врятуватися.

Пошкоджені танки українці ремонтують у Польщі та Німеччині й повертають їх на фронт.

Завдяки фундаментальній міцності 69-тонного Leopard-2 цей танк може кілька разів отримувати пошкодження, проходити ремонт й знову повертатися в бій.

Forbes цитує українського солдата Олександра Солонька, який зазначив, що західні бойові машини «рятують життя» і що «навіть найбільш критично пошкоджену техніку вдається відновити і віддати на ремонт».

Нагадаємо, консорціум країн НАТО пообіцяли надати Україні 10 Strv 122s — шведських модифікацій Leopard 2A5, 21 Leopard 2A6 та 74 Leopard 2A4. Всі ці танки, окрім 14-ти модифікації А4, вже прибули на фронт.